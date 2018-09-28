Vali Ceylan: Çorlu son derece önemli konumdadır



Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),() TEKİRDAĞ Valisi Mehmet Ceylan, Çorlui Ticaret ve Sanayi Odası meclisi üyeleriyle bir araya gelerek, "Çorlu Trakya'nın metropolü konumunda olan Çorlu, ticaret ve sanayi bakımından son derece önemli bir yere sahip. İlçemizin gelişmesi ve kalkınması için birlikte hareket ederek başarılı olacağımıza inanıyorum" dedi.

Tekirdağ Valisi Mehmet Vali Ceylan, Çorlu ilçesinde Ticaret ve Sanayi ODası, meclis toplatısına ilçe kaymakamı Cafer Sarılı ile birlikte katıldı. Vali Ceylan ve kaymakam Cafer Sarılı'yı Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası YÖnetim Kurulu Başkanı İzzet Volkan, Meclis Başkanı Erdim Noyan ile üyeler karşıladı. Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Erdim Noyan, "Tekirdağ ve bölgemiz için yaptığınız özverili çalışmalardan dolayı sizlere şahsım ve meclisimiz adına teşekkür ederim. Odamız olarak bölgemizin gelişimi için birlik ve beraberlik içerisinde çalışarak güzel işlere imza atacağımıza inanıyorum" dedi.

Vali Ceylan, Çorlu'nun ilin en büyük ilçesi olduğunu ve sanayi anlamın da Trakya'nın metrepol konumunda olduğunu belirterek, "Trakya'nın metropolü konumunda olan Çorlu, ticaret ve sanayi bakımından son derece önemli bir yere sahip. İlçemizin gelişmesi ve kalkınması için birlikte hareket ederek başarılı olacağımıza inanıyorum. Merkezi yönetim olarak bu yıl tamamlanmasını arzu ettiğimiz çevreyolu projesi var. Bir diğer hususta eğitimdir. Bu bizim için çok anlamlı ve önemlidir. Çünkü Çorlu, her geçen gün büyümekte ve göç almaktadır. Bu hususta gönüllü olan hayırseverlerden destek istiyoruz. Çorlu'nun huzur ve güvenliği için projelerimiz devam etmektedir. Asayiş konusunda çok büyük sıkıntılarımız yok ama bölgesel mahallelerde yaşanan sorunların çözümü konusunda çalışmalarımız sürmektedir. Daha mutlu ve huzurlu bir Çorlu için birlikte çalışacağız" dedi.



