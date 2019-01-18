Vali Çeber’den minik Yusuf’a doğum günü sürprizi

Arzu ERBAŞ/RİZE()-Rize Valisi Kemal Çeber, Özel Eğitim 4'üncü sınıf öğrencisi Yusuf Delihasan’a doğum günü sürprizi yaptı. Vali Çeber sınıf arkadaşlarıyla pasta kesen Yusuf’a elleriyle pasta ikram etti.

Rize Merkez İstiklal İlkokulu Özel Eğitim 4'üncü sınıfı öğrencisi Yusuf Delihasan’a Rize Valisi Kemal Çeber sürpriz yaptı. Vali Çeber, Yusuf için hazırlanan sürpriz doğum günü kutlamasına katılarak, pastanın ilk dilimini ikram etti. Süpriz karşısında minik öğrenci mutluluk yaşarken, Vali Çeber de, diğer öğrencilere de hediyeler verdi.

Öğretmenlerle de bir araya gelen Çeber, öğretmenlerin çok kutsal bir görevi ifa ettiklerini belirterek “Burada eğitim gören bütün öğrenciler bizlere emanet. Öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığı kazandırarak, teknolojiyi gerekli koşullarda ve verimli bir şekilde kullanmayı da öğretmeliyiz. Bunun dışında çeşitli aktiviteler ile öğrencilerimizi hayata hazırlamalı, istenmeyen alışkanlıklardan da uzak tutmalıyız. Bunu çok önemsiyorum” dedi.