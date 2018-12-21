Vali Çeber: Rize’de alternatif turizm ön plana çıkarılmalı

Arzu ERBAŞ/RİZE()-RİZE Valisi Kemal Çeber, kentte geleneksel kitle turizminin yanı sıra alternatif turizmin de ön plana çıkarılması gerektiğini belirterek "Kayak, doğa yürüyüşü, dağcılık, rafting gibi doğa turizminin en geniş imkanlarına sahip olan Rize’de bu konuda gerekli projeler hazırlayarak, uygun altyapıyı oluşturmak için çalışmalarımıza devam etmeliyiz” dedi.

Rize Valisi Kemal Çeber, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, İl Müdürü İsmail Hocaoğlu’ndan Rize genelinde yürütülen çalışmalar ve projeler hakkında bilgi aldı.

'TURİZMİ 12 AYA YAYMAK İSTİYORUZ'

Rize’de turizmi 12 aya yaymak ve kış turizm potansiyelini aktif hale getirmek için üzerinde çalışılan projeler olduğunu kaydeden Vali Çeber şunları söyledi:

"Rize’de artık umut veren yeni bir kavram var ‘Doğal Turizm’. Rize, doğal güzellikleri, tarihi eserleri, kültürel varlıkları, florası, faunası ve Kaçkar Dağları’nın yanı sıra termal turizm değerleri ile rafting, kano, kayak, trekking sporlarına uygun parkurlarıyla geniş bir turizm yelpazesine sahip. Sahip olduğu bu değerler sayesinde ilimizi ziyaret eden yerli ve yabancı turist sayısında her yıl artış gözlenmekte. Ancak turizm faaliyetleri, bölgenin iklim yapısına bağlı olarak dar bir sezon ile sınırlı. Rize’nin önemli avantajlarından birisi de kış turizmine imkan veren alanlara sahip olmasıdır. Rize’de turizmi 12 aya yaymak ve kış turizm potansiyelini aktif hale getirmek için üzerinde çalıştığımız projemiz var”

'AYDER’DE TURİZM LOJİSTİK MERKEZİ OLUŞTURULACAK'

Bölgede süren Yeşil Yol ve benzeri projelerin, Rize turizmine olumlu etkilerinin olduğunu da aktaran Vali Çeber, “Ayder Yaylası’da plansız yapılaşmanın önüne geçmek için bizzat Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın himayesinde, ilgili bakanlıklar, TOKİ, Rize Valiliği ve Çamlıhemşin Belediyesi’nin taraf olduğu bir protokole, Ayder Yaylası’nda özlenen kriterlere uygun bir turizm lojistik merkezi oluşturmak için tüm tarafların ortaklaşa yürüttükleri faaliyetler sonucu proje ihalesi yapıldı ve tüm etüt çalışmaları tamamlanarak TOKİ tasarım ve planlama ile ilgili çalışmalara başlandı. Son yıllarda ulaşım konusunda Rize’de gerçekleştirilen temel yatırımlar ve Ayder Dönüşüm Projesi ile Rize-Artvin Havalimanı projesinin tamamlanmasıyla bölge turizmi, çok daha farklı bir ivme kazanacak” diye konuştu.

Rize’de geleneksel kitle turizminin yanı sıra alternatif turizmin de ön plana çıkarılmasının önemine vurgu yapan Çeber, “Kayak, doğa yürüyüşü, dağcılık, rafting gibi doğa turizminin en geniş imkanlarına sahip olan Rize’de bu konuda gerekli projeler hazırlayarak, uygun altyapıyı oluşturmak için çalışmalarımıza devam etmeliyiz” ifadelerinde bulundu.