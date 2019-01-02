Vali Çeber: Rize Bezi’ni daha iyi tanıtmalıyız

RİZE Valisi Kemal Çeber, "Kültürel bir ürün olmanın yanı sıra ekonomik değeri olan Rize Bezi’ni daha iyi tanıtmalı ve pazarlamalıyız” dedi.

Rize Valisi Kemal Çeber, Talip Kahraman El Sanatları Merkezi’ni ziyaret etti. Kursiyerlerle bir araya gelen Vali Çeber yürütülen çalışmalar hakkında El Sanatları Merkezi Müdürü Muharrem Kazanbaş’tan bilgiler aldı. Rize Bezi dokuma, nakış, dikiş ve cam süsleme atölyelerini gezen Vali Çeber, Rize bezinin, Rize kültürünün dışa yansıması olduğunu vurgulayarak “Rize'ye özgün dokuma tezgahı yöreye has, yörenin kültürünü ince bir üslûpla yansıtan desenleri, insanların günlük hayattaki ihtiyaçlarını karşılayan Rize Bezi, kültürel bir ürün olmanın yanı sıra ekonomik değeri olan bir üründür. Bu değerimizi daha iyi tanıtmalı ve pazarlamalıyız” dedi.

Bir toplumu ayakta tutan en önemli değerlerden birinin kültür olduğunu belirten Vali Çeber, kursiyerlere “Sizler burada hem birer meslek ediniyor hem de kültürümüzü koruyarak gelecek nesillere taşınması adına büyük bir hizmeti yerine getiriyorsunuz. Bu anlamda gösterdiğiniz emek ve çabadan dolayı sizlere teşekkür ederim” dedi ve çalışmalarında başarılar diledi.