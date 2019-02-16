Vali Çeber: Coğrafi şartlar Rize’de yatırım maliyetlerini artırıyor

Arzu ERBAŞ/RİZE() - İL GENEL Meclis toplantısına katılan Rize Valisi Kemal Çeber Rize’nin zor bir iklim ve coğrafi yapıya sahip olduğunu belirterek "Bu zor coğrafyadan dolayı, bir başka ilde aynı anlamda yapılan bir yatırım ile Rize’de ki yatırım bedelleri arasında çok fazla maliyet farklılıkları oluyor. Bu durum bizim hareket kabiliyetimizde kısıtlamalara neden oluyor” dedi.

Rize İl Özel İdaresinin ‘2018 yılı Faaliyet Raporu ve Kesin Hesabı’ İl Genel Meclisi’nde görüşülerek kabul edildi. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Ümit Hüseyin Sarı’nın İl Özel İdaresinin 2018 yılı Faaliyet Raporu ve Kesin Hesabına ilişkin olarak yaptığı sunumun ardından konuşma yapan Rize Valisi Kemal Çeber, meclis üyelerini tebrik etti. Çeber “Rize’de ki görev süremde üç ayı doldurmuş bulunmaktayım. Bu süre içerisinde gerek ilçelere gittiğimde gerekse alanda yaptığım incelemeler esnasında, mesai arkadaşım olarak tanımladığım siz değerli meclis üyelerimizin alana olan hakimiyetleri beni son derece memnun etti. Bu durum yapacağımız işlerin koordinasyonu anlamında bizlerin işlerini fazlasıyla kolaylaştırmıştır” dedi.

Zor bir iklim ve coğrafi yapıya sahip olan Rize’de hizmetlerin vatandaşa ulaştırılması noktasında güçlükler yaşandığını vurgulayan Vali Çeber “Bu zor coğrafyadan dolayı, bir başka ilde aynı anlamda yapılan bir yatırım ile Rize’de ki yatırım bedelleri arasında çok fazla maliyet farklılıkları oluyor. Bu durum bizim hareket kabiliyetimizde kısıtlamalara neden oluyor. Buna rağmen siz değerli Meclis Başkanım ve üyelerimizle sağladığımız uyumlu çalışma ortamı ve yakaladığımız sinerji ile Rize’ye çok güzel hizmetler kazandırıldı ve yakaladığımız bu olumlu çalışma ortamı bundan sonra da devam edecektir” şeklinde konuştu.