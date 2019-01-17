Vali Çeber: Çayla ilgili her projenin destekçisi olacağız

Arzu ERBAŞ/RİZE()-Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Ticaret Borsası ziyaretinde, çay sektörünün geliştirilmesi gerektiğini belirterek “Rize’nin her anlamda gelişip güçlenmesi için Rize Ticaret Borsası önemli bir misyonu yerine getirmektedir. Her zaman ifade ettiğim gibi, Rize’nin kalkınması ve gelişmesi için taş üstüne taş konulacak her projenin destekçisi olacağız"dedi.

Rize Valisi Kemal Çeber Rize Ticaret Borsası’nı (RTB) ziyaret etti. Çeber yapılan çalışmalar ve çay sektörü hakkında RTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erdoğan’dan bilgiler aldı. Borsa binasını gezerek birimlerin işleyişi hakkında bilgi alan Vali Çeber ziyaretler sonrası yaptığı tespitleri dile getirdi. Çeber “Rize ve çayın sorunlarını ve yaptığınız çalışmaları sizlerden dinledim. Bu ile hizmet edeceksem Rize ile ilgili çok bilgi almam gerekiyor. Rize’ye ilk geldiğimde birçok yatırımın burada yapılmadığını gördüm. Ayrıca Rize, personel tarafından en az talep edilen 3 ilden biri olmuş. İnsanlar burayı niye tercih etmiyor? Bu imajı değiştirmemiz gerekiyor” ifadelerini kullandı.

'HER PROJENİN DESTEKÇİSİ OLACAĞIZ'

Ülke ve Rize’nin vazgeçilmezinin çay olduğunu aktaran Vali Çeber "Dünyada çay üreten ülkeler çayı sadece içecek olarak pazarlamamışlar. Çaydan birçok ürün elde etmişler. Ülkemizin yakın zamanda Didi gibi soğuk çayla yakaladığı çıkışı sürdürmesi, çayla ilgili ürün çeşitlendirmesi yapması lazım. Sayın Cumhurbaşkanımız Rize’ye çok değer vermektedir. Sanırım Rize’nin bana aktardığınız sorunları Cumhurbaşkanımıza yeterince iyi aktarılmamış. Aktırılsa ivedilikle bu sorunlar çözülür. Allah devletimize zeval vermesin her şey halledilecektir. Rize’nin her anlamda gelişip güçlenmesi için Rize Ticaret Borsası önemli bir misyonu yerine getirmektedir. Her zaman ifade ettiğim gibi, Rize’nin kalkınması ve gelişmesi için taş üstüne taş konulacak her projenin destekçisi olacağız” dedi.

“ÇAY SEKTÖRÜNÜN YARISI BATMA NOKTASINA GİDEBİLİR”

Rize Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Erdoğan da, devletin dikkatini çay sektörüne çekmek gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi:

"Çayla ilgili sorunlarımızı devletin bütün kademelerinde ki yöneticilere ilettik. Devlet yöneticileri çayla ilgili bilgiye ihtiyaç duyduklarında genellikle Çaykur’dan alıyor. Çaykur’da bürokrasinin içinde olduğu için devlete sorun yansıtmak istemiyor. Devletin yetkilileri çay sektörüne gerekli destekleri sağladıklarını söylüyorlar. Devletin verdiği destek çay sektörünün iki kısmı için oluyor genellikle. Çaykur ve müstahsil için oluyor. Sonuç olarak bu gidişle özel sektör bir bitişe doğru gidiyor. Bunu söylemek istemiyorum ama önümüzde ki çay sezonu çok kötü geçecek. Sektörün yarısının batma noktasına gidebilir. Bunun önüne geçebilmek için sektörün sorunlarının acil çözülmesi gerekiyor”

'YAPISAL BİR DÜZENLEMEYE İHTİYACI VAR'

Türkiye’nin kendi kendine yetebilen nadir ürünlerinden birinin çay olduğunu kaydeden Erdoğan, "2 milyar dolarlık bir işlem hacmi olan bu sektörün ivedi bir şekilde yapısal bir düzenlemeye ihtiyacı vardır. 2000 yıllarında çay sektöründe 460 çay firması varken düşe düşe bu sayı 2019 yılında 160 çay firmasına düşmüştür. Sektörün tekrar toparlanabilmesi ve tamamen batmaması için çay sektöründe yapısal düzenleme getirecek bir çay kanunun çıkarılması gerekiyor. Bakanlığa gönderilmiş kanun teklifinin takibini yapıyoruz ve bir an önce çıkmasını bekliyoruz. Çay sektöründe ki sorunlarının çözülmemesi ülkemize 1 milyon 800 bin lira gelir kaybettiriyor. Gelin bu sorunları çözelim bu para ülkemizde bizim insanımızda kalsın" diye konuştu.