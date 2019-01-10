Vali Çeber, Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

Rize Valisi Kemal Çeber, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kapsamında, kenteki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Rize Valiliği ve Rize Belediye Başkanlığınca 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Rize’de görev yapan basın mensupları için kahvaltılı program organize edildi. Programa Rize Valisi Kemal Çeber, Rize Belediye Başkan Vekili Saffet Kopuz, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Ümit Hüseyin Sarı, Rize Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, İl Jandarma Komutanı Albay Hakan Dedebağı ve Rize İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Koçak ile gazeteciler katıldı.

Rize Valisi Kemal Çeber, günün anlam ve önemine ilişkin yaptığı açıklamada “Hep birlikte kamu hizmeti yürüttüğümüz bu ülkede gazeteciliğin bilgilendirme görevi önem arz etmekte. Gazeteciler kamuoyunu bilgilendirme yolunda en önemli hizmeti vatandaşlara sunmaktadır. Gazeteciler yeri geliyor hayat kurtarıyor yeri gelince de bizleri de birçok olaylardan haberdar ediyorlar.” dedi.

Vali Çeber, “Basın çalışanlarına, ekonomik ve sosyal haklar sağlayan 212 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 1961 tarihinden bu yana ülkemizde ‘Çalışan Gazeteciler Günü’ olarak kabul edilen bu özel günü hep birlikte kutluyoruz. Hayatın vazgeçilmez unsurlarından biri olan haber alma ve yayma özgürlüğünün en etkili aracı basın, demokrasinin yaşanmasını ve gelişmesini sağlayan kurumların başında gelmektedir” diyerek basın çalışanlarının günü kutladı.