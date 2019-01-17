Vali Canpolat Gemlik Kaymakamı ve Belediye Başkanını ziyaret etti.

BURSA Valisi Yakup Canbolat, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz’ı ziyaret etti.

Bursa valise Yakup Canpolat, Gemlik Belediye Başkanı Refik Yılmaz’I ziyaret etti. Belediye binası önünde Başkan Yılmaz tarafından karşılanan Vali Canbolat, buradan başkanlık makamına geçti. Ziyarette Gemlik Kaymakamı Gürbüz Karakuş ta hazır bulundu. Vali Canbolat, burada yaptığı açıklamada, Yılmaz’a iadei ziyarette bulunmak üzere geldiğini söyledi. Başkan da, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, Canbolat’a çalışmalarında başarı ve kolaylıklar diledi. Yaklaşık 1 saat süren ziyaret sonunda Belediye Başkanı, Valiye zeytinyağı saklama kabı hediye etti. Karşılıklı fikir alışverişlerinin yapıldığı ziyaret, çekilen fotoğraflar ile son buldu.

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