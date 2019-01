Vali Canpolat, gazetecileri tebrik etti

BURSA Valisi Yakup Canbolat, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ nedeniyle tebrik mesajı yayınladı. Basının ülkemiz ve dünyada büyük bir sorumluluk üstlendiğini belirten Vali Canbolat, ‘’Milletimizin gözü, kulağı olan, vatandaşlarımızın haber alma ihtiyacının doğru biçimde karşılanmasına vesile olmuş gazetecilerimiz, şüphesiz ülkemizin demokratikleşme sürecine büyük katkı sunmaktadırlar’’ dedi.

Ülkemizde her yıl 10 Ocak günü kutlanan Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle Bursa Valisi Yakup Canbolat kutlama mesajı yayınladı. Medya ve çalışanlarının, vatandaşların bilgi edinmelerinde çok önemli bir rolü üstlendiklerini ifade eden Vali Canbolat, ‘’Milletimizin gözü, kulağı ve dili olan, vatandaşlarımızın haber alma ve bilgi edinme ihtiyacının doğru biçimde karşılanmasına vesile olmuş gazetecilerimiz, şüphesiz ülkemizin demokratikleşme sürecine büyük katkı sunmaktadırlar. Zor şart ve imkânlar içerisinde, milletimizi ülke ve dünya gündeminden haberdar eden gazetecilerimiz, yerli ve milli değerlerimizin benimsetilmesinde de çok önemli bir görevi ifa etmektedirler’’ diye konuştu.

TARAFSIZLIK VURGUSU YAPTI

Medya’nın tarafsız davranmasının ülke ve demokrasinin geleceği açısından önemli olduğunu belirten Canbolat, ‘’Basın mensuplarımızın en önemli vasıfları, gücünü halktan alarak, tarafsız ve bağımsız bir şekilde haber ve yayın yapma, toplumu doğru bilgilendirme, elde ettiği haber ve bilgileri kamuoyuna objektif, ahlaki ve ilkeli bir biçimde yansıtmalarıdır. Basının başta milli konular olmak üzere, her meseleye yapıcı ve sağduyulu bir tavırla yaklaşması, millet şuurumuzun sağlamlığı ve demokrasimizin güçlenmesi açısından oldukça önem arz etmektedir. İnanıyorum ki, gazetecilerimiz sahip oldukları bu sorumluluk ile ilimizin ve ülkemizin, ekonomik, sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak için, olumlu rol üstlenmeye devam edecektir. Bu vesileyle, başarılı çalışmalarından dolayı kendilerine teşekkür ediyor, her zaman ve her fırsatta devletinin, milletinin ve bayrağının yanında yer alan Bursa’daki bütün Çalışan Gazetecilerimizi tebrik ediyor, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutluyorum’’ ifadelerini kullandı.

