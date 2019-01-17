Vali Canbolat Bursa Kent Konseyi’nde

Serkan AKKUŞ/BURSA,() - BURSA Valisi Yakup Canbolat, Bursa Kent Konseyi’ni ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak tarafında karşılanan Vali Yakup Canbolat, Yerel Gündem Şube Müdürü Mahmut Turunç, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Murat Başlar, Bursa Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri Mehmet Necati Şahin, Bilal Şengüloğlu, Hasan Özlükurt, Mecbure Altın, Hatice Temel, Serap Özbay, Rıdvan Çiçek ile Kadın Meclisi Başkanı Mihrimah Kocabıyık ve Gençlik Meclisi Başkanı Kıvanç Çakalıoğlu ile tek tek tokalaştı. Bursa Kent Konseyi Başkanlık ofisine geçen Vali Yakup Canbolat’a Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak tarafından yürütülen faaliyetlerle ilgili bilgiler verildi.

Daha sonra beraberindekilerle Vali Yakup Canbolat, Çekirge Çalışma Grubu ile Tarihi Kültürel Miras Çalışma Grubu’nun toplantılarına katıldı. Engelliler Meclisi’nin resim atölyesini de ziyaret eden Vali Canbolat’a, engelli ressamlar tarafından yapılan tablo hediye edildi.

Ziyaretin sonunda Bursa Kent Konseyi Başkanvekili Şuayip Toprak, Vali Yakup Canbolat’a günün anısına cam plaket hediye etti.

FOTOĞRAFLI