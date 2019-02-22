Vali Çakacak, Türkiye Muharip Gaziler Derneği'ni ziyaret etti

ESKİŞEHİR Valisi Özdemir Çakacak, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Eskişehir Şubesi’ni ziyaret ederek Başkan Ertuğrul Özkütük ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Türk Milletinin, tarihin her döneminde tüm zorluklara rağmen bağımsız yaşamayı kanı ve canı pahasına korumayı ilke edindiğini söyleyen Vali Çakacak, "Bu nedenle şehitlerimiz ve gazilerimiz bağımsızlığımızın, egemenliğimizin ve ulusal birliğimizin en mühim sembolleridir.” dedi. Ziyaret esnasında duygularını dile getiren Vali Çakacak, şehitlik ve gazilik kavramlarının inancımızda ve kültürümüzde çok önemli bir yeri olduğuna dikkat çekerek, "Bizden önce atalarımız bu cennet vatana nasıl sahip çıktıysa, bugün de bizler, bize emanet edilen bu vatanı en iyi şekilde gelecek kuşaklara emanet edeceğiz.Kendinizi asla yalnız hissetmeyin. Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Yüce Türk Milleti bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da her zaman yanınızda olmaya ve size destek vermeye devam edecektir" diye konuştu. Vali Çakacak’ın ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti ileten Başkan Özkütük ise, derneğin yaptığı çalışmalar hakkında bilgi verdi.