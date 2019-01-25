Vali Bilmez, İpekyolu Kaymakamı Öztürk'ü ziyaret etti

VAN,()-VAN Valisi Mehmet Emin Bilmez, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk'ü makamında ziyaret ederek, ilçede yapılan hizmetlerle ilgili bilgi aldı.

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez'in kamu kurumlarındaki ziyaretleri sürüyor. Bu kapsamda İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk'ü makamında ziyaret eden Vali Bilmez, ilçede yapılan hizmetlerle ilgili bilgi aldı.

Kaymakam Öztürk, yapılan hizmetleri slayt eşliğinde sunum yaparak Vali Bilmez'e anlattı.Yapılan hizmetlerden dolayı Öztürk'e teşekkür eden Vali Bilmez, valilik olarak Van’ın kalkınması ve sorunlarının çözümü için birlik ve beraberlik içinde çalışma yapacaklarını ve kurumlara her türlü desteği vereceklerini söyledi.

Kaymakamı Öztürk, Vali Bilmez’e, günün anısına üzerinde Peygamber Efendimizin adının yazılı olduğu tablo hediye etti. Vali Bilmez, Kaymakam Öztürk ve kamu kurum müdürleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.

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