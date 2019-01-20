Vali Bilmez, Çatak'ta Berge ailesinin taziyesine katıldı

VAN Valisi Mehmet Emin Bilmez, Çatak ilçesindeki evinde vefat eden emekli güvenlik korucusu Orhan Berge'nin annesi Ayşe Berge'nin taziyesine katılarak, aileye başsağlığı dileklerinde bulundu.

Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Bilmez, Çatak ilçesindeki evinde dün vefat eden emekli güvenlik korucusu Orhan Berge'nin annesi Ayşe Bergenin taziyesine katıldı. Berge ailesine başsağlığı dileklerinde bulunan Vali Bilmez'e AK Parti Van Milletvekilleri Abdulahat Arvas, İrfan Kartal, Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan, İl Emniyet Müdürü Mehmet Suat Ekici, AK Parti İl Başkanı Kayhan Türkmenoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serkan Karakoç, İlçe Tabur Komutanı Binbaşı Aslan Alkan, İlçe Emniyet Amiri Emre Kayhan, ve İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Murat Okan eşlik etti.

Annesini kaybeden Orhan Berge, acılarını paylaşan Vali Bilmez ve beraberindeki yetkililere teşekkür etti.

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