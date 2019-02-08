Vali Bilmez, Başkale'de çeşitli ziyaretlerde bulundu

VAN,()-VAN Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, Başkale ilçesinde çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi. Muhtarlarla toplantı yapan Vali Bilmez, ilçe emniyet müdürlüğü, jandarma komutanlığı, cumhuriyet başsavcılığını da ziyaret edip, ilçenin asayiş ve güvenliği ile ilgili bilgi aldı.

Vali Bilmez, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan ve İl Emniyet Müdür Vekili Halil İbrahim Dilek ile birlikte Başkale ilçesine geldi. İlçe Kaymakamı Asım Solak ve kurum amirleri tarafından karşılanan Vali Bilmez, kaymakamlık ziyaretinin ardından Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Demir'i ziyaret etti.

Vali Bilmez, daha sonra ilçede bulunan 6. Hudut Tugay Komutanlığı ve ilçe jandarma Komutanlığını ziyaret edip, burada görev yapan askerlerle bir araya geldi. Tepebaşı İmam Hatip Ortaokulu'nda toplanan muhtarlarla bir araya gelen Bilmez,bölgenin terörden dolayı büyük sıkıntı yaşadığını söyledi.

'İŞSİZLİĞİN NEDENİ TERÖR'

Bilmez, “El ele verip burayı huzur içinde yaşanır bir hale getireceğiz. Memleketimizi geliştireceğiz. Sizlere büyük görev düşüyor. Çünkü muhtar köyünde, mahallesinde kaymakam, vali, Cumhurbaşkanını temsil eden kişidir. Köylünün de temsilcisidir. Muhtarlara büyük sorumluluklar yüklenirken, sosyal hakları da iyileştirilmiştir. Buradaki sorunları el birliğiyle çözeceğiz. Özellikle terör bu bölgeye çok büyük zarar veriyor. Buranın sosyal hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Burada işsizliğin sebebi de terör. Çünkü buraya yatırım yapmak isteyen iş adamlarına devlet her türlü desteği veriyor. Ancak güvenlik gerekçesiyle buraya yatırım yapmıyorlar. Devletimiz terörle her yönden mücadele ederken, vatandaşlarımızı da şefkatle kucaklıyoruz. Bizim artık terörü değil, sınır kapısını, 32 virajda yapılan tüneli konuşmamız lazım. Hepimiz gençlerimize, memleketimize, köyümüze, mahallemize sahip çıkalım. İnşallah bir daha sıkıntılı günler geri gelmeyecek."dedi.

Vali Bilmez, ilçedeki esnafı ziyaret ettikten sonra belediye bünyesinde faaliyet gösteren Kadın Emeği pazarında incelemelerde bulundu.

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