Vali Bilgin, tabanca ile yaralanan muhtarı ziyaret etti

Vahit İŞBAŞARAN/DEMİRKÖY(Kırklareli),()-KIRKLARELİ'nin Demirköy ilçesine bağlı Sivriler köyü muhtarı Dursun Saykın, dün husumetli olduğu M.C., tarafından tabanca ile vurularak ağır yaralandı. Vali Osman Bilgin, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ndetedavisi süren Saykın'ın yakınlarını ziyaret etti.

Demirköy ilçesinin Sivriler köyü muhtarı Dursun Saykın, iddiaya göre aralarında husumet bulunan M.C., tarafından çıkan tartışma sırasında tabanca ile vurularak yaralandı. Saykın, Lüleburgaz Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Olaydan sonra kaçan M.C., jandarma tarafından üzerindeki tabanca ve 32 mermi ile birlikte yakalandı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, silahlı saldırı sonucu yaralanarak Lüleburgaz Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Dursun Saykın'ı hastanede ziyaret edip, yakınları ile görüştü. Vali Bilgin, daha sonra hastanede tedavi gören diğer hasta ve yakınlarıyla görüşerek tüm hastalara acil şifalar ve geçmiş olsun dileğinde bulundu.