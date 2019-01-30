Vali Bilgin, Kırklareli Valiliği logosunu tanıttı

KIRKLARELİ Valisi Osman Bilgin, Cumhurbaşkanlığı arması ile uyum içinde tasarlanan Kırklareli Valiliği'nin yeni logosunu tanıttı.

Cumhurbaşkanlığı arması ile uyum içinde tasarlanarak, Cumhurbaşkanlığı armasında bulunan tarihteki 16 büyük Türk devletini simgeleyen 16 yıldızın bulunduğu ve Kırklareli’ni sembolize eden değerlerin bulunduğu Kırklareli Valiliği’nin yeni logosunu tanıtan Vali Bilgin yaptığı açıklamada:

"Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile Cumhurbaşkanlığı başta olmak üzere, Bakanlıklarımızın Logoları yeni sisteme uygun olarak sistematik bütünlük kurularak değiştirilmiştir. Bizde Kırklareli Valiliği olarak Cumhurbaşkanlığının kurumsal kimliğiyle bütünleşik görünüm arz eden Valilik Logomuzu tasarlayarak değiştirdik. Logomuz, Cumhurbaşkanlığı arması ile uyum içinde tasarlanarak, Cumhurbaşkanlığı armasında bulunan tarihteki 16 büyük Türk devletini simgeleyen 16 yıldız bulunuyor. Ortasında Türk Milletinin sembolü Şanlı Bayrağımızda bulunan ay ve yıldızımız yer almaktadır. Logomuzun ana temasını oluşturan toplar ise, Fatih Sultan Mehmet Han’ın İstanbul’u fethi sırasında ilimize bağlı Demirköy ilçemizde bulunan Fatih Dökümhanesinde hazırlattığı Şahi Toplarını sembolize etmektedir. İlimiz, tarihine bakıldığında bir üzüm kenti olarak öne çıkmaktadır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından ilimizin milli içeceği olarak önerdiği üzüm suyundan yapılan Hardaliye içeceği de ön planda tutularak üzüm figürü de logomuzda yer almaktadır. Logomuzda ayrıca, dünyada nadir görülen ve ilimizin turizmine büyük katkı sağlayan Longoz Ormanları ile Istranca Dağları da sembolize edilerek işlenmiş olup, ilimizin kuruluş yılı 1924 olarak yer almaktadır" dedi.