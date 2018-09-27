Vali Bilgin, Cem Vakfı'nın aşure gününe katıldı

BABAESKİ(Kırklareli),()-KIRKLARELİ Valisi Osman Bilgin, Babaeski ilçesinde Cem Vakfı'nın aşure gününe katılarak, 'Sarı Saltuk'un mezarının bulunduğu bölgeye türbesinin yapılması talimatını verdi.

Cem Vakfı Babaeski şubesi, Muharrem ayı nedeniyle yaklaşık 1000 kişiye aşure dağıttı. Programa, Kırklareli Valisi Osman Bilgin, Babaeski Kaymakamı Hakan Özarslan, Belediye Başkanı Abdullah Hacı, Büyükmandıra Belediye Başkanı Sertaç Balyemez, İlçe Emniyet Müdürü Osman Ünal, Müftü Mehmet Şimşekoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Kadriye Tokat, Edirne Cem Vakfı Şube Başkanı Çetin Akın, Çorlu Cem Vakfı Şube Başkanı Dr. Muzaffer Birdal, Babaeski Cem Vakfı Şube Başkanı Hüseyin Yeşilbaş, Edirne Dedesi Mustafa Çetin, Bektaşi Babası Hayati Dağlıoğlu, Kumrular Köyü Dedesi Yusuf Baydar, siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bektaşi Babası Hayati Dağlıoğlu'nın 'aşure duası' ile başlayan programda konuşan Vali Osman Bilgin, "Öncelikle Muharrem ayı hem Alevi-Bektaşi kültüründe hem İslam dininde hakikaten çok önemli bir ayımız ve özellikle Muharrem orucu ile ilgili de bu manada Muharrem orucunu tutan ve bu oruçla ilgili tüm inanan kardeşlerimizi ayrı ayrı tebrik ediyorum. Ayrıca bizim özellikle Muharrem ayında İslam dininde ve Alevi-Bektaşi inancı içinde çok acı bir gün özellikle Kerbela'da katledilen Hz. Hüseyin'in, Yezit tarafından katledilmesi bütün İslam alemi tarafından özellikle lanetlenilmiştir. Tabi Alevi-Bektaşi inancında da bunun ayrı ve özel bir yeri vardır. Onun özel bir yeri olması, hakikaten özellikle vatandaşlarımızın daha duyarlı davranması önemlidir ama dediğim gibi biz maalesef bazen toplumun içerisinde Alevi-Bektaşi inancı ile ilgili farklı odaklar tarafından, farklı değerlendirmelere yapılmaktadır. Bunlar çok yanlış şeylerdir. Bizim esas yolumuz Allah yoludur. Gittiğimiz yolun güzergâhının farklı olması bizim için önemli değildir. Burada insanların önemli olan farklı yollardan da olsa Allah'a ulaşmasıdır. Bu manada ben Alevi-Bektaşi inancına sahip vatandaşlarımızın inanç özgürlüğü ile ilgili her türlü inanç özgürlüğü, her türlü düşünce özgürlüğü ve kendi ibadetlerini yapmalarını ve bu manada bizim onlara destek vermemizi, devlet olarak ta yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum" dedi.



Bu tür faaliyetlerin artması gerektiğine dikkat çeken Vali Bilgin, "Her noktada köylerde aşure geleneğimizin ruhunu yakalayarak, hissederek bunu yaşamalıyız. Bizlerde buna destek olmalıyız diye düşünüyorum ben ve ülkemizde bu düşüncede olmalı. Çünkü bizim ayrı, gayri hiçbir şeyimiz yok, biz bu ülkenin, vatanın parçası ve bölünmez bütünlüğünün hepimiz ayrı ayrı teminatıyız. Burada birlik olduğumuz sürece bu teminat daha da artacak ve içinde bulunduğumuz Türkiye gemisi sürekli batmadan güzel yöne dünyada söz sahibi ülke konumunda olacaktır. Ben inanıyorum ki, artık insanlar eğitim ile beraber, bu yaşadığı kültürle beraber, bu hoş görüyü yaşatıyorlar. Burada hem hangi mezhebe inanırsa inansın bu manada tüm vatandaşlarımız bu duyarlılığı gösteriyorlar. Ara sıra bunlarla ilgili sorun çıkıyor mu? Çıkabilir, tabi bu normaldir. Aile içerisinde de sorun çıkabiliyor ama bizim esas inancımız ve esas kültürümüz ve esas paylaştığımız duygu bizim özellikle bütün yaşam felsefesi ve yahut düşüncesi, mezhebi ne olursa olsun gittiğimiz yolun Allah yolu olmasıdır. Bu manada ben bu organizasyonda emeği geçen başta Hüseyin Bey olmak üzere tüm katılımcılara ayrı ayrı teşekkür ediyorum, şükranlarımı sunuyorum ve her daim de yanlarında olduğumu belirtmek isterim" dedi.

Cem Vakfı Babaeski Şube Başkanı Hüseyin Yeşilbaş da, Muharrem ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik ayı olduğunu kaydederek, "Zaten İslamiyet'in geleneklerinde de hiçbir mezhep ayrılığı olmadan herkes aşuresini kaynatıyor bu ay da. Bizde Cem Vakfı Babaeski Şubesi olarak bunu halkımızla paylaşmak istedik. Başta Sayın Valimiz olmak üzere, Kaymakamımız, Belediye Başkanımız, kamu kurum ve kuruluşlarımızın temsilcileri, siyasi parti temsilcileri, oda ve dernek temsilcileri, muhtarlarımıza bu etkinliğimize geldiklerinden dolayı ben yönetim kurulum adına hepsine çok teşekkür ediyorum. Burada olmalarından mutluyum. Bizim hak lokmamızı hep birlikte paylaştık" dedi.

Aşure etkinliği programından sonra, Vali Osman Bilgin ve beraberindekiler, 1263 yılında Anadolu'dan Trakya'ya 20 bin taraftarıyla geçen Horasan Erenlerinden, Romanya'daki Dobruca Savaşı'nda büyük yiğitlikler gösterdikten ve kendi tabiri ile '40 bin kafiri Müslüman yaptıktan' sonra namı bütün Balkanlara yayılmış, efsane isim olmuş 'Sarı Saltuk'un Babaeski'deki defnedildiği yeri ziyaret ederek, burada dua okudu ve Kaymakam Özarslan'a buraya Sarı Saltuk'un türbesinin yapılması için talimat verdi.