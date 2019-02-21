Vali Bilgin, Babaeski'de 'Hızır Lokması' etkinliğine katıldı

KIRKLARELİ Valisi Osman Bilgin, Babaeski ilçesinde Cem Vakfı'nın düzenlediği, 'Hızır Lokması' etkinliğine katıldı.

Babaeski'nin Adil Onat Caddesinde düzenlenen 'Hızır Lokması' etkinliğine Vali Osman Bilgin, Kaymakam Hakan Özarslan, Belediye Başkanı Abdullah Hacı, Cem Vakfı Babaeski Şube Başkanı Hüseyin Yeşilbaş, Cem Vakfı Çorlu Şube Başkanı Muzaffer Birdal ile siyasi parti temsilcileri, daire amirleri, Alevi ve Bektaşi inanç önderleri katıldı. Cem Evi Çorlu Şubesi Cem Evi Dedesi İbrahim Baydar'ın, duası ile başlayan etkinlikte Şube Başkanı Hüseyin Yeşilbaş, 'Hızır Lokması'nın anlattı.

Kırklareli Valisi Osman Bilgin, "Bugün Cem Vakfı Babaeski şubesinin düzenlemiş olduğu Hızır Lokması etkinliğine katıldık. Lokmamızı yedik, Allah kabul etsin. Çok güzel bir etkinlik oldu. Emeği geçenleri kutluyorum. Bugün hakikaten çok güzel bir gün, buranın pazarı güneşli güzel bir hava var. Hafta sonu da kar geliyor şimdiden sizleri uyarmış olalım. Ona göre hazırlık yapın, çünkü az önce buraya gelirken meyve ağaçları çiçek açmış inşallah bu kar yağışından meyve ağaçları zarar görmez. Ayrıca bütün siyasi partileri de tebrik ediyorum, burada hepsi çok güzel bir yarış veriyorlar. İnşallah seçim sürecinde de halkın özgür iradesi, halkın istediği irade buraya hizmet eder, duruma göre, halkın iradesini yansıtmasına göre bu vesile ile hepinize teşekkür ediyorum. Cem Vakfı Babaeski Şube Başkanı Hüseyin Bey ve yönetimini kutluyorum" dedi.



