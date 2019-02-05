Vali Bilgin: 2018 yılında İlimizde toplam 800 proje uygulandı

KIRKLARELİ Valisi Osman Bilgin, 2018 yılında ilde toplam 800 projenin uygulandığını söyledi.

Vali Osman Bilgin, Kırklareli’nin en işlek caddelerinde bulunan esnafları ziyaret ederek, hayırlı ve bol kazançlı günler diledi. Yolda karşılaştığı vatandaşlarla sohbet eden Vali Bilgin, vatandaşların isteklerini dinledi. Taksi durağını ziyaret eden Vali Bilgin, taksicilerle sohbet ederek ilde yapılan ve yapılacak yatırımlar, projeler ve hizmetler konusunda hasbihal etti. Vali Bilgin, 2018 yılında Kırklareli’nde toplam 800 projenin uygulandığı bu projelerin toplam tutarının 2 milyar 773 milyon 224 bin 281 lira olduğunu, toplam 306 milyon 856 bin 735 liralık harcama yapıldığı ve çalışmaların devam ettiğini belirtti.