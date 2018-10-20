Vali Bektaş'tan Rize'deki tek kadın muhtara plaket

Arzu ERBAŞ/RİZE()-Rize Valisi Erdoğan Bektaş, 19 Ekim Muhtarlar gününde kentin tek kadın muhtarı Nuriye Özbek'i plaketle ödüllendirdi.

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, 2015 yılından bu yana kutlanmakta olan 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle, Rize Valiliğince organize edilen kutlama programı kapsamında, Rize Merkez İlçede görev yapan köy-mahalle muhtarları ve ilçelerden gelen muhtar temsilcileri ile bir araya geldi. Törende, 30 Mart 2014 tarihinde yapılan yerel seçimler sonucu göreve gelen ve Rize’deki tek kadın muhtar olan Fındıklı Çınarlı Köyü Muhtarı Nuriye Özbek’e bir plaket takdim edildi. Özbek, çok gururlandığını ifade ederek “10 sene azalık yaptım köylümün isteği üzerine muhtar oldum. Çalışıyorum elimden geldiğince mücadele veriyorum. Yeniden aday olarak yarım kalan çalışmalarımı tamamlamak istiyorum. Rize’de tek kadın muhtar olmaktan üzüntülüyüm, keşke birkaç tane daha arkadaşım olsaydı çok sevinirdim. İnşallah yeni seçimlerde en azından her ilçeden bir bayan muhtar olur. Tek olduğum içinden gururlanıyorum. Kadın erkek ayırmak istemem ama bayanların bu işlerde daha titiz olduğunu düşünüyorum” dedi.

Rize Valisi Erdoğan Bektaş, köy tüzel kişiliği ve mahalle yönetiminin başında bulunan ve seçimle iş başına gelen muhtarlığın tarihçesinin çok eskiye dayandığını belirterek, şunları söyledi:

“Muhtarlar, seçimle iş başına gelen ilk kademe idarecilerimiz. Köy ve mahallelerimizde, halkımızla sürekli iç içe olan, onların sorunlarını ve ihtiyaçlarını en iyi bilen muhtarlarımız. Bu yönüyle, muhtarlarımız saygıyı hak ediyor. Devletimizde bu gerçeği görerek 19 Ekim gününü, muhtarlar günü olarak ilan etti ve sosyal haklar konusunda da birçok iyileştirme yaptı”

Vali Bektaş, “Rize’nin coğrafi şartlarını göz önüne getirdiğimizde, bu zor coğrafyada görev yapmanın zorluklarını hep birlikte yaşıyoruz. Bu yıl iki ciddi afet yaşadık. Çok şükür ki bu afetlerde zararımız büyük çapta olmadı. Zarar-ziyanın az olmasının en önemli nedeni, gerçekleştirdiğimiz alt yapı çalışmalarıdır. Biz muhtarlarımızın da görüşlerini dikkate alarak öncelikli ana altyapı çalışmalarını tamamlayarak ve afete maruz bölgelerin daraltılması gayreti içerisindeyiz. Bu yatırımları gerçekleştirirken zaman zaman anlayış farklılıkları yaşasak da bu ana kadar muhtarlarımızla işbirliği içerisinde yürüttüğümüz çalışmalardan memnunuz ve bu zor coğrafya ile gerek İl Özel İdaresinin gerekse diğer kamu kuruluşlarının imkanları ile hep beraber baş etmeye çalışıyoruz" diyerek ve tüm muhtarların gününü kutladı.