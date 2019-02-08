Vali Baruş'tan, trafik kazasında yaralananlara ziyaret

MALATYA Valisi Aydın Baruş, Akçadağ ilçesi yol ayrımında şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs ile şehir içi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada yaralananları ziyaret etti.

Sabah saatlerinde ilçe yol ayrımında şehirlerarası yolcu taşıyan otobüs ile şehiriçi yolcu taşımacılığı yapan özel halk otobüsünün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2'si ağır 17 kişi yaralandı. Vali Baruş, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan yaralıları ziyaret etti. Baruş, geçmiş olsun dileklerinde bulunarak, yaralı yakınları ile sohbet etti, doktorlardan da yaralıların son durumları hakkında bilgiler aldı.

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