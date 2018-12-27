Vali Baruş'tan, emniyet güçlerine noktasına ziyaret

MALATYA Valisi Aydın Baruş, Darende'de yaptığı ziyaretin ardından Nadir Mahallesi'nde bulunan polis ve jandarma yol emniyet kontrol noktasına ziyarette bulundu.

Vali Baruş'un Polis Jandarma yol emniyet kontrol noktasına yaptığı ziyarete Darende kaymakamı Enver Hakan zengince, belediye başkan vekili Cengiz Özdemir, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Necmi İnce, Darende Jandarma Bölük Komutanı Ufuk Kale ve AK Parti Darende İlçe Başkanı eşik etti. Görevlilerle tek, tek toklaşan Baruş, Yoğun kar yağışı altında görevlerini yapan Jandarma ve Polis ekiplerine teşekkür etti. Baruş, vatandaşların barış ve huzuru için kar, kış demeden görevini başında olduklarını kaydederek, "Allah yardımcınız olsun doğu ile batıyı bir birine bağlayan D- 300 Devlet karayolunda her gün binlerce araç geçmekte dolayısıyla kontrol noktaları çok önem taşıyor. Burası emniyet kapısıdır bu kapıyı iyi tutarsak vatandaşlarımız daha huzur içerisinde olur" dedi.

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