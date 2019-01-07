Vali Ayyıldız'dan EBSO'ya tebrik ziyareti

İZMİR Valisi Erol Ayyıldız, Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) tarafından 'En iyi Oda' seçilen Ege Bölgesi Sanayi Odası'nı (EBSO) ziyaret ederek, yönetim kurulunu tebrik etti.

İzmir Valisi Erol Ayyıldız, 28 ülkenin oluşturduğu CACCI tarafından, 23-24 Kasım 2018 tarihlerinde 'En iyi Oda' seçilen ve Türkiye'den bu ödülü alan ilk oda EBSO'yu ziyaret etti. Kazandıkları ödül nedeniyle odanın yönetim kurulu üyeleriyle birlikte Başkan Ender Yorgancılar'a teşekkürlerini ileten Vali Erol Ayyıldız, "Hem bizim hem Türkiye'nin göğsünü kabartıyorsunuz. Türk ve yabancı rakiplerinizi geride bırakarak Asya Pasifik'in en iyi odası unvanını kazandınız. İzmirliler ve şahsım adına sizi tebrik ediyorum. İyi ki varsınız" dedi. Vali Ayyıldız, ekonomik ve sosyal bakımdan gelişme ile kalkınmanın özverili bir çalışmayı gerektirdiğini ifade etti. Ödülün dayanışma ve birliktelikle nelerin elde edileceğinin bir göstergesi olduğunu anlatan Ayyıldız, "Dünya çapında sayılabilecek bir ödüle layık görüldünüz. Bu sadece çalışmanın ürünüdür" diye konuştu.

SIRADA AVRUPA KALİTE ÖDÜLÜ VAR

EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar da, Vali Ayyıldız'ın ziyaretinin kendileri için büyük önem taşıdığını belirterek oda olarak yürüttükleri çalışmalar hakkında bilgi verdi. Avrupa kalite ödülü için de hazırlık yaptıklarını söyleyen Yorgancılar, 2020 yılında bu ödül için müracaatta bulunacaklarını belirterek "Hedefimiz Avrupa kalite ödülünü almak. 2020 Eylül ayında oylaması yapıldıktan sonra sonuç açıklanacak" diye konuştu. Sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri olarak başarının fark yaratmak olduğu bilinciyle hareket ettiklerini anlatan Başkan Yorgancılar, şöyle konuştu:

"Bütçesiyle, yaptığı projelerle sosyal sorumluluk anlayışıyla başarıyı elde eden bir oda konumuna geldik. Avrupa Birliği ile yaptığımız projeler var. Evlerinde oturan evlatlarımız pastacılık kursunu bitirerek iş sahibi oldular. Hayatımda yüzlerce pasta yedim ama onların yaptıklarının tadını unutamıyorum. Bir insanın en faydalısı başkalarına faydalı olandır. O insanlar iş sahibiyse ne mutlu bize. Türkiye'deki tüm borsa ve odalara örnek olmayı istiyoruz."

CACCI NEDİR?

CACCI, Asya-Pasifik bölgesinde ekonomik büyümenin sağlanması amacıyla 1966 yılında Tayvan'da kuruldu. TOBB'un 2009'da üye olduğu konfederasyonun başkan yardımcılığını, 2014'ten beri Hisarcıklıoğlu yürütüyor. Asya-Pasifik bölgesinin en büyük iş dünyası örgütü olan CACCI, 28 ülkeden yaklaşık 3 milyon şirketi temsil ediyor. Ulusal ticaret ve sanayi odaları ile ticaret dernekleri ve firmalardan oluşan CACCI, ticareti, yatırımları ve iş dünyasının bölgedeki rolünü arttırarak, bölgesel ekonomik büyümeyi sağlamak amacıyla faaliyet gösteriyor.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ile Asya-Pasifik Ticaret ve Sanayi Odaları Konfederasyonu (CACCI) işbirliğinde; 'Asya: Genişleyen Sınırlar' temasıyla, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın katılımlarıyla 32. CACCI Konferansı Çırağan Sarayı'nda düzenlendi. 3 milyarın üzerindeki tüketicisiyle, dünya nüfusunun yüzde 40'ını, küresel ticaret hacminin yüzde 30'unu ve dünya ekonomik büyüklüğünün yüzde 23'ünü kapsayan, küresel üretim ve ticaret açısından yeni bir ağırlık merkezi haline gelen dünya Asya-Pasifik Bölgesi'nin parladığı bir ortamda, 28 ülkenin üye olduğu, 3 milyonun üzerinde şirketin temsil edildiği CACCI'nin 2004 yılından bu yana düzenlediği Yerel Oda Ödülleri'nde, Türkiye'nin büyük illerinden başvuran diğer Odalar ve yabancı rakipleri arasından sıyrılarak Rusya ve İran Odaları ile Büyük Oda kategorisinde finale kalan EBSO, Asya Pasifik ülke temsilcilerinden oluşan jüri üyelerinin titiz değerlendirmelerinin ardından En iyi Oda seçildi ve Türkiye'den bu ödülü alan ilk oda oldu.

Nevra UÇKAÇ / İZMİR, ()

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