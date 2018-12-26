Vali Aykut Pekmez’den Samsat'a ziyaret

ADIYAMAN Valisi Aykut Pekmez, çeşitli incelemelerde bulunmak ve bir dizi programa katılmak üzere Samsat ilçesini ziyaret etti.

Samsat programı sırasında Vali Aykut Pekmez’e İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, İl Özel İdare Genel Sekreteri Av. Sami Işık ve AFAD Müdürü Osman Ertuğrul Altuğ eşlik etti.

Samsat temasları kapsamında ilk olarak Kaymakamlığı ziyaret eden Vali Aykut Pekmez’i Samsat Hükümet Konağı önünde İlçe Kaymakamı Halit Yıldız ve ilçe yöneticileri karşıladı.

Karşılama sonrası Kaymakamlık Makamına geçen Vali Aykut Pekmez, ilçe kaymakamı Halit Yıldız’dan ilçenin genel durumu, devam eden kamu yatırımları ve Samsat ilçesinde meydana gelen iki depremin ardından ilçenin imar ve inşa süreci ile Samsat halkının mağduriyetinin en hızlı ve en kapsamlı şekilde giderilmesine dönük yapılan çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Kaymakamlık ziyareti sonrası Vali Aykut Pekmez ve beraberindeki heyet, Samsat Belediye Başkanlığı, İlçe Emniyet Amirliği ve İlçe Jandarma Komutanlığı ziyaretinin ardından kaba inşaatı bitme noktasına gelen deprem konutlarını inceleyerek devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Buradaki incelemelerinin ardından Vali Aykut Pekmez Samsat Devlet Hastanesine geçerek, burada yatan hastaları ziyaret edip geçmiş olsun dileklerini iletti.

Samsat programının son bölümünde Sahabe Safvan Bin Muattal Hazretlerinin makamına geçerek dua eden Vali Aykut Pekmez, Sahabe Projesi kapsamında İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak olan Sahabe Camii Külliyesi inşaat alanını gezerek, incelemelerde bulunup, devam eden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

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