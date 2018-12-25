Vali Aykut Pekmez'in kurum ziyaretleri devam ediyor

Mahir ALAN/ADIYAMAN,()-ADIYAMAN Valisi Aykut Pekmez, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nü ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

İlk olarak Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünü ziyaret eden Vali Aykut Pekmez’i kurum girişinde İl Müdürü Fikret Keleş ve Şube Müdürleri karşıladı. Karşılama sonrası Vali Aykut Pekmez, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Fikret Keleş’ten Adıyaman’daki spor tesislerinin mevcut durumu, faaliyet gösterilen spor branşları, il genelindeki spor kulübü ve sporcu sayısı, sosyal, kültürel ve sportif yatırımlar, gençlik merkezinin gençlere dönük yaptığı faaliyetler ile 2019 yılında yapılacak çalışmalar hakkında brifing aldı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü ziyareti sonrası Orman İşletme Müdürlüğüne geçen Vali Aykut Pekmez’i Orman İşletme Müdürü Mehmet Harbi karşıladı.

Gerçekleşen ziyarette Vali Pekmez, Orman İşletme Müdürü Mehmet Harbi’den Orman İşletme Müdürlüğünün teşkilat yapısı,vizyonu, Adıyaman’daki orman varlığı, ORKÖY faaliyetleri, il genelinde yürütülen ağaçlandırma ve fidan dikim çalışmaları ile 2019 yılında yapılacak faaliyet ve çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra İl Milli Eğitim Müdürlüğüne geçerek İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, Müdür Yardımcıları ve Şube Müdürleriyle bir araya gelen Vali Aykut Pekmez, kentteki eğitim durumu ve eğitim alanında yürütülen çalışmalarla ilgili İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz’den brifing aldı.

İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz yaptığı sunumda, il genelinde eğitimin durumu, kentteki okulların fiziki şartları, okul, öğrenci, öğretmen, personel ve derslik sayıları, okullaşma oranı, eğitim alanında uygulanmakta olan proje ve çalışmalar ile ihtiyaç ve sorunlar hakkında Vali Aykut Pekmez’e detaylı bilgi verdi.

Adıyaman’da eğitim alanında başarı çıtasının daha üst seviyelere çıkarabilmek için tüm paydaşların el birliğiyle çalışması gerektiğinin altını çizen Vali Aykut Pekmez, “Geçtiğimiz günlerde açıklanan LGS sınav sonuçlarına göre Adıyaman Türkiye’de ilk 10’a girmiştir. Adıyaman’ın yakaladığı bu başarıyı her yıl daha üst seviyelere çıkarmalıyız. Bunun için ne gerekiyorsa yapacağız ve Adıyaman’da eğitim alanındaki eksiklikleri ve ihtiyaçları da öncelik sırasına göre gidermenin gayreti içerisinde olacağız. Unutulmamalıdır ki, bir ülkenin gelişmişlik düzeyi eğitime verdiği önemle ölçülür. Dolayısıyla istikbalimizin teminatı olan çocuklarımızın, sağlıklı, eğitimli, mutlu, kendini ifade edebilen, özgür bireyler olarak hayata hazırlanmalarını sağlamak en büyük arzumuzdur” dedi.

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