Vali Ayhan: Meslek okulları sanayileşmede önemli bir faktördür

SİVAS Valisi Salih Ayhan, eğitim kurumlarını ziyaretleri kapsamında Dr. Sadık Ahmet Mesleki Eğitim Merkezini ve Seyrantepe İMKB Ortaokulunu ziyaret ederek öğrencilerle ve öğretmenlerle bir araya geldi.İlk olarak Şehit Fethi Akyüz Caddesi üzerinde bulunan Dr. Sadık Ahmet Mesleki Eğitim Merkezini ziyaret eden Vali Ayhan, Okul Müdürü Yüksel Eyertaş'dan bilgi aldı.Okulu meslek liselerinden daha farklı gördüğünü ifade eden Ayhan, "Bu okul gençleri hayata hazırlayan önemli bir eğitim kurumu, çalışma hayatı öncesinde son durak. Mesleki eğitimi güçlendirmek istiyoruz. Mesleki eğitim merkezlerinin standardını artırıp yapısını zenginleştirmemiz gerekiyor. Bunun içinde okulumuzdan bir vizyon, bir ufuk belirlemesini istiyorum. Mevcut yapıyı çok iyi kurgulayacak, devam ettirip zenginleştirecek, kamu hizmetlerini vatandaşa, gençlere çok hızlı bir şekilde aktaracak bir sistemi görmeliyiz" dedi.Öğretmenlerin öğrencilerin aileleri ile sürekli iletişim halinde olması, çocuğun başarısı için ter dökülmesi gerektiğini ifade eden Vali Ayhan, ayrıca mevcut eğitim sistemine katkı sağlayacak, mesleğe ve sektöre dönük oluşumlar gerçekleştirip projeler geliştirecek gayretin olması gerekliliğine işaret etti. Merkezde eğitim gören öğrenci sayısının artmasının önemine vurgu yapan Ayhan, mevcut binanın taşınmasının da söz konusu olmadığını da dile getirdi.Daha sonra Seyrantepe İMKB Ortaokulunu ziyaret eden Vali Ayhan okul bahçesinde futbol maçı oynayan çocuklara eşlik etti. Sosyal ve sportif etkinliklerin önemine vurgu yapan Ayhan, öğrencilere kitap hediye etti. Okulda da öğretmenlerle görüşen Vali Salih Ayhan, öğretmenlerin öğrenci aileleri ile iletişimde olmasını yineleyerek, okula vizyon katacak projeleri de hayata geçirmenin önemine vurgu yaptı.

FOTOĞRAFLI