Vali Ayhan, kentteki ilk 100 günü değerlendirdi

SİVAS, () - SİVAS Valisi Salih Ayhan kentte göreve başlamasının 100'üncü gününde basınla bir araya gelerek yapılan çalışmalar ve planlanan projeler hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Kentteki yazılı, görsel ve internet medyası temsilcileri ile bir araya gelmek, gündemi konuşmak ve merak edilenlere yüz yüze cevap vermek amacıyla Sivas Valiliği tarafından "100 Günde Basınla Yüz Yüze" programı düzenlendi. İlki Öğretmenevinde gerçekleştirilen programda Vali Salih Ayhan, kentte göreve başladığı tarihten bu yana geçen 100 günün değerlendirmesini yaparak, geride kalan çalışmalar ile planlanan projeler hakkında basını bilgilendirdi.

Soru-cevap şeklinde devam eden programda milli eğitim yatırımlarından yeni üniversitenin kurulma çalışmalarına, gençlik spor hizmetlerinden tarım hayvancılık projelerine, sağlık yatırımlarından tarihi eser restorasyonlarına, kültür turizmden, ticaret ve sanayi konularına, kırsal altyapıdan sosyal projelere kadar pek çok husus da açıklamalarda bulunan Vali Salih Ayhan, Sivas Kongresi’nin 100'üncü yılı nedeniyle yapılacak olan etkinliklere de geniş yer verdi.

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın 8 Şubat'ta gerçekleştirdiği ziyareti de değerlendiren Vali Ayhan, "Çok güzel ve verimli geçen bir program oldu. Sayın Cumhurbaşkanımızın Sivas’ın gündemdeki konularına yönelik önemli açıklamaları oldu. Sivas adına mutluluk duyduk. İnşallah önümüzdeki süreçte ilimiz pek çok konuda değişim ve dönüşüm yaşayacaktır" ifadelerini kullandı.

Programın sonunda Vali Ayhan, yazılı ve görsel medya kuruluşlarının temsilcileri ile görüş alışverişinde bulundu.

Programın her 100 günde bir tekrar edilmesi, Sivas'ta devam eden çalışmalar ve planlanan projeler masaya yatırılarak, sohbet ortamında önerilerin de alınması planlanıyor.

FOTOĞRAFLI