Vali Ayhan, helikopter ambulansı tanıttı

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, () - SİVAS Valisi Salih Ayhan kente gönderilen ambulans helikopterin tanıtımını yaptı.

Sağlık Bakanlığınca geçen yıl ihalesi yapılan ambulans helikopter 32 milyon TL bedelle Sivas'a gönderildi. Sivas Valisi Salih Ayhan talep olması halinde çevre illere de hizmet verecek olan ambulans helikopteri tanıttı. İlk olarak helikopter ile havadan şehir turu yapan Vali Ayhan daha sonra Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesine gelerek burada basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Vali Ayhan Türkiye'de sağlıkta büyük bir dönüşüm yaşandığını belirterek, "İlimize güzel bir hizmetin kazandırılmasının mutluluğunu yaşıyoruz. Türkiye'nin en temel sorunlarından birisi 15 yıl önce sağlık sorunlarıydı. Bugün Türkiye sağlıkta olağanüstü bir çığır aştı ve dünyada gıpta ile izlenen bir duruma geldi. Bugün ilimiz açısından da bunu fevkalede değerlendirebiliriz. Bugün bu ambulansın Sivasımıza gönderilmesi büyük bir mutluluk verici. Bu ambulansı hükümetimizin, Cumhurbaşkanımızın bir hediyesi olarak görüyorum. Sadece bu ambulans helikopterin bedeli 32 milyon TL. Türkiye'de 17 ilde ve 19 adet var. Sivasımız da bunlardan birisi. Dün Divriği'ye gidilerek hastamız alınıp buraya getirildi. Bu müthiş bir imkan, güzel bir imkan. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.

FOTOĞRAFLI