Vali Ayhan, hanımlar kültür merkezlerini ziyaret etti

SİVAS, () - SİVAS Valisi Salih Ayhan, belediye tarafından kadınların meslek edinmesi amacıyla kurulan kültür merkezlerini ziyaret etti.

Vali Salih Ayhan, Belediye Başkanı Sami Aydın ile birlikte Şeyhşamil Hanımlar İş Geliştirme Merkezi ve Bahtiyar Bostan Özgecan Hanımlar Kültür Merkezini ziyaret etti.Kültür merkezlerindeki çalışmalar hakkında Vali Ayhan'a bilgi veren Başkan Aydın Sivas Belediyesine ait bütün kültür merkezilerinde 5 binin üzerinde hanımın hizmet aldığını söyledi.

Öte yandan Vali Ayhan ve Başkan Aydın Çini Seramik kursu eğitmenlerinin talep ettiği seramik fırınını Bahtiyar Bostan Özgecan Hanımlar Kültür Merkezine kazandıran Ali İhsan Sümbüloğlu'na teşekkür ederek seramik fırınını inceledi. Burada iş adamı Sümbüloğlu’na Başkan Aydın ve Vali Ayhan el sanatlarından oluşan hediyeler takdim etti.

Belediye Başkanı Sami Aydın, "Sayın valimize ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Bu alanlar ev hanımlarının sosyal anlamda faydalandığı ev ekonomisine katkı sunmak için ilk adımı attığı yerler. Bu yıl itibarıyla 5 bin 200 kursiyerimiz kültür merkezlerimizden faydalandı. Yeni yapılanlarla birlikte kültür merkezlerimizin sayısı dokuza yükseldi. Bu alanların önümüzdeki süreçte daha da artıracağına inanıyorum" dedi.

Vali Salih Ayhan ise, "Belediyemizin Kültür faaliyetlerini inceledik. Yeni dönem belediyecilik anlayışı böyledir. Kadınlarımızın bu tür ortamlarda kendilerini ifade edebildiği sosyal hayata katıldığı çok güzel bir hizmet. Kültür merkezlerinde görülen ufak işlerle oldukça güzel geri dönüşler alınıyor. Ben belediyemizin faaliyetlerinden dolay çalışanlarımıza ve başkanımıza teşekkür ediyorum. Sivas belediyecilik anlamında harikulade bir yerde. Milli Eğitim Bakanlığında görevliyken 44 ile gittim, her ilin sosyal yapısını, gelecek faaliyetlerini izlemek nasip oldu. Oraları gördükten sonra Sivas'ta belediyecilik anlamında ciddi bir kültür olduğunu, altyapısı olduğunu gördüm" ifadesini kullandı.

Program sonunda Başkan Aydın Vali Ayhan'a kursiyerler tarafından yapılan çift başlı Selçuklu kartalı hediye etti.

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