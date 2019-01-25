Vali Ayhan'dan esnaflara ziyaret

SİVAS Valisi Salih Ayhan, Süleyman Çanka Çarşısı'nda bulunan esnafları ziyaret ederek, çaylarını içip onlarla hasbihal etti.Zaman buldukça şehir esnafını ziyaret eden, halk günlerinde ise vatandaşları makamında ağırlayan Ayhan, bu seferde çat kapı ziyaret ettiği Süleyman Çanka esnafları ile bir araya geldi. Vatandaşların 24 saat hizmetinde olduklarına vurgu yapan Vali Ayhan, "Çarşıyı ve esnafımızı ziyaret ettik. Hayırlı işler temennisinde bulunduk. Esnafın yoğun teveccühü bizleri mutlu etti. Kendilerine teşekkür ediyoruz. Esnaf ve sanatkârlarımız bizlerin baş tacıdır. Esnafımızın yeri ve önemi benim için ayrıdır. Fırsat buldukça esnaf kardeşlerimizi ziyaret edip çaylarını içiyoruz. Varsa eleştiri, öneri veya taleplerini dinliyoruz. Esnafımızla, halkımızla bir ve beraberiz. İmkânlarımız dâhilinde ne varsa yapmaya çalışıyoruz. Talepleri not alıp çözüme ulaştırıyoruz. Bu makamlar gelip geçicidir. Bu makamlar millete hizmet etme makamıdır. Arkamızda hoş bir sêda bırakabilirsek ne mutlu bizlere" dedi.Vali Ayhan'ı işyerlerinde görmekten mutlu olduklarını dile getiren esnaflar ise sıkıntılarını, şikâyetlerini, mağdur oldukları ya da memnun oldukları uygulamaları ilin en yetkili mülki idare amirine ilk ağızdan iletebilmenin kendilerini de memnun ettiğini söyledi. Esnaflar, ziyaret sırasında duygularını, "Devletin sıcak, gülen ve anlayışlı yüzünü Sivas'a geldiği günden itibaren sürdüren, her daim halkla iç içe olan, vatandaşların sorunlarıyla yakından ilgilenen Valimiz Ayhan'a yapmış olduğu bu ziyaretler için teşekkür ediyoruz" sözleriyle ifade etti.

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