Vali Ayhan'dan DHA'ya ziyaret

SİVAS, () - SİVAS Valisi Salih Ayhan, Demirören Haber Ajansı() Sivas Bürosunu ziyaret etti.

Kısa bir süre önce kentte göreve başlayan Sivas Valisi Salih Ayhan, hem 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, hem de iadeyi ziyaretler kapsamında Sivas Bürosunu ziyaret etti. Büro Şefi Eraydın Aytekin ve muhabirler ile bir araya gelen Vali Ayhan, kent gündemine dair değerlendirmelerde bulundu. Basın mensuplarının kent için önemli olduğunu belirten Vali Ayhan, personeline çalışmalarında başarılar diledi.

Büro Şefi Eraydın Aytekin ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek Vali Ayhan'a teşekkür etti.

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