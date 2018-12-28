Vali Ayhan'dan çalıştay teşekkürü

SİVAS, () - SİVAS Valisi Salih Ayhan, 'Ortak Akılla Yarınlara' sloganıyla yola çıkılan 'Sivas Çalıştayı'nın başarı ile gerçekleştirilmesinden dolayı programa yoğun ilgi gösteren Sivaslılara, ayrıca yerel ve ulusal basınımızın mensuplarına teşekkür etti.

Düzenlenen çalıştayın şehre büyük katkı sağladığını ve bu sürecin devam edeceğini hatırlatan Ayhan, "Altyapısı için uzun süre çalışılan ve önemli bir birlikteliğe imza atan, geniş katılımlı toplantı gerçekleştirdik. Sivas için ben yaptım, biz yaptık değil hep beraber bir şeyler yapmanın mutluluğunu yaşadık. Çalıştaydan güzel fikirler çıktı. Bu sonuçları sonuna kadar takip edeceğiz, üzerimize düşeni yapacağız" dedi.

Ortak çalışmanın ve beyin fırtınası yapmanın kentin gelişmesi adına önemli olduğunu ifade eden Ayhan, "İlimizin ekonomik, kültürel ve sosyal istişaresinin ve yol haritasının belirlenmesi noktasında Sivaslılar büyük hassasiyet göstererek çalıştayımıza destek verdi. Cumhuriyet Üniversitemiz akademisyenleri ile yanımızda yer aldı. Bu çalıştay bir anlamda şehir-üniversite kaynaşmasının da en büyük kanıtı oldu. Herkesin bu şehre dair bir fikri ve düşüncesi vardı bunu da burada ortaya koyma fırsatı buldu. Çalıştayda bunların paylaşıldığı bir sinerji ortaya çıktı" ifadelerini kullandı.

Sivaslıların benimsediği, şehir halkının üzerinde durduğu ve ilin gelişimine yönelik projeleri 'Ortak Akılla Yarınlara' sloganıyla hayata geçireceklerinin altını çizen Ayhan, bu tür programlarla Sivas’ın 2023, 2053 ve 2071 hedeflerinin ortaya konulacağını, sürecin yönetildiği kurumlardan süreç yöneten bir konuma gelineceğini dile getirdi.

Çalıştayda 400’e yakın katılımcı, 42 moderatörün ter döktüğünü ayrıca Sivas Valiliği’nin resmi web sitesinde de ‘Bir Fikrim Var’ portalı ile milyonlarca Sivaslının düşüncesine kapıların açıldığını hatırlatan Ayhan, "Bu masalardan çıkan proje ve fikirler üst kurullara ulaşarak değerlendirilecek ve yaklaşık bir ay sonra kabul gören bu projeler kamuoyu ile paylaşılacaktır. Sivas Kongresi’nin 100. Yılı içinde güzel fikirler ortaya çıktı, Ortak aklın alacağı bu önemli kararlarla beraber, Sivas’ın yol haritası yeniden çizilecek" diye konuştu.

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