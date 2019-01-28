Vali Ayhan, askerlerle yemek yedi

SİVAS Valisi Salih Ayhan, İl Jandarma Komando Bölük Komutanlığını ziyaret ederek askerlerle birlikte öğle yemeği yedi.İlk olarak askerleri selamlayan Vali Salih Ayhan, daha sonra şeref defterini imzaladı. Ayhan, ardından komutanlığın yemekhanesinde Mehmetçiklerle birlikte masaya oturdu. 'Allah'ımıza Hamdolsun, Milletimiz Var Olsun.' duasının ardından Vali Ayhan'ın 'Afiyet Olsun' demesiyle hep birlikte yemek yenildi. Masasında bulunan askerlerle sohbet eden Ayhan, askerlerin ülkenin teminatı olduğunu belirterek, "Sizleri burada gördükçe insanın içi rahatlıyor. Sizlerle gurur duyuyoruz. Bu ülke sevginiz yüreğinizden hiç sönmesin. Bu üniformayı giyenin yüreği çok farklıdır. Rabbim sizlere kolaylıklar versin. Vatan sevginiz hep daim olsun. Biz huzurlu bir şekilde yaşıyorsak, bu sizlerin sayesinde. Hepinize teşekkür ediyorum, iyi ki varsınız" dedi.

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