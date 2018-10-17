Vali Ata’ya siyah beyaz ziyaret

HATAY Valisi Erdal Ata, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Üyelerini makamında kabul etti.

Antakya Ticaret Sanayi Odası Başkanı Hikmet Çinçin’in de konuklara eşlik ettiği ziyarette Vali Ata, konuklarını birçok medeniyete ev sahipliği yapmış, üç semavi dininin mensuplarının karşılıklı hoşgörü içerisinde bir arada yaşadığı, kardeşliğin en güzel örneğini yaşatan kadim şehir Hatay’da ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Üyeleri ise Hatay’da gördükleri misafirperverlik ve eşsiz lezzetlerden çok etkilendiklerini ifade ederek nazik kabulünden dolayı Vali Ata’ya teşekkür ettiler.

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