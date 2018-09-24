Vali Ata’dan 'mozaik yolu' projesine destek 

HATAY Valisi Erdal Ata, Ortak Nesiller Entegrasyonu (ONE) Derneği tarafından gündeme getirilen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen; Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa'yı kapsayan 'mozaik yolu' projesi için kente gelen heyeti kabul etti.Hatay Valiliği'nde gerçekleşen ziyarette konuşan Vali Ata, bölgedeki turizm destinasyonlarının artmasının, kültür turizmi açısından çok değerli olduğunu belirterek, "Mezopotamya olarak bilinen ve tarihin birçok önemli medeniyetine ev sahipliği yapan bölgede önemli kentleri içine alan 'Mozaik Yolu' projesi gerekli bir adım" dedi.Vali Ata ayrıca tarihte yaşamış birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim şehir Hatay’ın da bu proje içerisinde yer almasının önemine dikkat çekti. Vali Ata, Japonya Büyükelçisi Akıo Miyajima, Emekli Büyükelçi Mithat Rende ve beraberindeki heyet üyeleri ile bir süre sohbet etti.

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