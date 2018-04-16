Vali Ata'ya Turizm Haftası ziyareti

Ramazan ÇELİK/HATAY, ()-HATAY Valisi Erdal Ata, 15-22 Nisan tarihleri arasında kutlanan Turizm Haftası münasebetiyle İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Vali Yardımcısı Meral Batı Demirbaş’ın eşlik ettiği ziyarete, TÜRSAB Hatay BYK Başkanı Ertuğrul Doğanlılar, Hatay Turizm Derneği Başkanı Sabahattin Nacioğlu ve dernek üyeleri iştirak etti. Heyeti kabulünde bir değerlendirme yapan Vali Ata, binlerce yıllık tarih ve kültür birikimiyle eşsiz bir şehir olan Hatay’ın, sayısız doğal güzellikleri turizm konusunda ülkemizde önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi.

SURİYE, HATAY TURİZMİNİ OLUMSUZ ETKİLEDİ

2011 yılında Suriye’de başlayan olayların bölgedeki turizm potansiyelini olumsuz etkilediğini belirten Vali Ata, "Suriye’ye komşu olan bütün şehirlerimizde savaştan dolayı turizm yönünde sıkıntı yaşanıyor. Hatay sahip olduğu tarihi eserler bakımından çok zengin. Özellikle Arkeoloji Müzesi’nin teşhir çalışmaları tamamlandıktan ve çok yoğun bir tanıtım çalışması yapıldıktan sonra ilimiz turizmine önemli faydası olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü müzeler illerin turizm potansiyeline olumlu katkılar yapmaktadır" dedi.

Sadece tarihi ve kültürel değerlerinin değil ilimizin zengin mutfağının da iyi değerlendirmesi gerektiğini söyleyen Vali Ata, "Buradaki öncelikli hedef tanıtım çalışmaları olmalıdır. Yabancı ülkelere baktığımız zaman çok basit bir iki tarihi eser ile milyonlarca turist ağırlayabildiklerini görüyoruz. Çünkü bu değerlerin tanıtımını, reklamını iyi yapıyorlar. Bizler maalesef sahip olduğumuz değerlerin kıymetini bilemiyoruz. Bu konuda bizlere de sizlere de basına da çok büyük görevler düşüyor" diye konuştu.

Dışarıdan bakıldığı zaman Hatay, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa gibi Suriye sınırındaki illerinde adeta güvenlik sıkıntısı varmış şeklinde bir algı yaratıldığını ifade eden Vali Ata, buralarda kesinlikle güvenlik yönünden herhangi bir zafiyet olmadığını yerli, yabancı tüm turistlerin gönül rahatlığı ile gelip gezebileceğini belirtti. Kabulünden dolayı Vali Ata’ya teşekkürlerini ileten ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüsnü Işıkgör ise Turizm Haftası vesilesi ile düzenlenen etkinlikler ve hafta sonu gerçekleştirilen sempozyum hakkında bilgiler verdi.

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