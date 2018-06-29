Vali Ata, Samandağ’daki çalışmaları yerinde inceledi

Hüseyin BOZOK/HATAY, () - HATAY Valisi Erdal Ata, Samandağ ilçesinde Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı (YİKOB) tarafından yapımı sürdürülen inşaat çalışmalarını yerinde inceledi.

YİKOB tarafından yapımı sürdürülen inşaat çalışmalarını inceleyip bilgi alan Vali Ata daha sonra Samandağ Kaymakamı Murat Kütük’ü makamında ziyaret etti. Vali Ata, ilçenin genel durumu ve yapılan çalışmalar hakkında Kaymakam Kütük’ten bilgiler aldı.

Kaymakamlık ziyaretinin ardından Samandağ Belediyesini de ziyaret eden Vali Ata, Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir’den yürütmekte olduğu projeler ve belediye çalışmaları hakkında bilgiler aldı.

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