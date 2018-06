Vali Ata, Hristiyanların bayramını kutladı

Hüseyin BOZOK/HATAY, ()-HATAY Valisi Erdal Ata, Hristiyan vatandaşların St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı’nı kutladı.

Mesajında dünyada eşine az rastlanır derinlikte bir hoşgörüye sahip olan Hatay’da, üzerinde yaşamış kadim uygarlıkların bıraktığı mirasın, kendilerinin en büyük zenginliği olduğunun altını çizen Vali Ata, mesajında şu ifadelere yer verdi: “Bu zenginliğimizin kaynağı her dinden, her kültürden, gökkuşağı misali farklılıkları ve uyum içerisinde yaşamayı bir hayat tarzı haline getirmiş insanlarımızdır. Asırlardır hüzünlerimizi ve sevinçlerimizi paylaştığımız her inanç ve kültürden insanımızla daha mutlu bir geleceği elbirliği ve aynı ideal ile inşa ediyoruz. İlimizi ve ülkemizi güçlü kılanın da bu duygu birliği olduğuna yürekten inanıyorum. Bu düşüncelerle, Hristiyan hemşerilerimizin St. Pierre Aziz Petrus ve Pavlus Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyor, bayram nedeniyle dünya barışı ve insanlığın huzuru için yapılacak dualara yürekten iştirak ediyor, birlik ve beraberlik içinde nice bayramlar diliyorum."