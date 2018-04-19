Vali Ata, Danıştay Başsavcısı Yılmaz’ı ağırladı

Ramazan ÇELİK/HATAY, ()-HATAY Valisi Erdal Ata, Danıştay Başsavcısı Halil Yılmaz ve beraberindeki heyeti makamında ağırladı.

Vali Ata, Danıştay Başsavcısı Yılmaz ve beraberindeki heyet ile birlikte valilik makamına geçerek konukları ile bir süre sohbet etti. Ziyaretin sonunda İskenderunlu olan Danıştay Başsavcısı Halil Yılmaz ve beraberindeki heyet ile birlikte Valilik binasında bulunan Hatay Devleti Müzesini gezen Vali Ata, Hatay’ın tarihi, kültürü ve her türlü farklılığıyla özel bir kent olduğunu dile getirdi. Danıştay Başsavcısı Yılmaz ise kendi memleketinde bulunmaktan duyduğu mutluluğu ifade etti.

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