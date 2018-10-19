Vali Ata: Adli makamlar gereğini yaparlar

Hatay Valisi Erdal Ata, Muhtarlar Günü nedeniyle yaptığı kabulde Hatay’da görevden el çektirilen 6 muhtarla ilgili gelen soru üzerine, “Gerekli hukuki süreç tamamlandığında herhangi bir kusurları olmadığı belirlenirse görevlerine döneceklerdir, suçları var ise adli makamlar gereğini yaparlar” dedi.

Hatay Valisi Ata 19 Ekim Muhtarlar Günü münasebetiyle Akdeniz Muhtarlar Federasyonu Başkanı Mahmut Gülcü ve beraberindeki muhtarları makamında kabul etti. Ziyarette yaptığı kısa değerlendirmede muhtarlarımızın, devlet-millet buluşmasında önemli bir görev icra ettiğini kaydeden Vali Ata, "Muhtarlık müessesesi 1829'dan günümüze 189 yıllık bir tarihe sahiptir. Muhtarlık, modern kamu yönetiminin en temel öğesi olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir fonksiyona sahiptir. Muhtarlarımız mahallelerinin sorunlarını, taleplerini ilgili makamlara ileterek devletle vatandaş arasında adeta bir köprü görevi görmektedir. Diğer taraftan devletimizin yaptığı hizmetler ile ilgili gerekli duyurular muhtarlarımız marifetiyle köylerde veya mahallelerde vatandaşlarımıza iletilmektedir. Vatandaşlarımızın devletimize ihtiyaç duyduğunda çalacakları ilk kapının muhtarlıklarımız olduğu bilinci çok önemli bir yer tutmaktadır" dedi.

ADLİ MAKAMLAR GEREĞİNİ YAPARLAR

Basın mensuplarından gelen bir soru üzerine İlimizde görev yaparken İçişleri Bakanlığı kararı ile dün görevden el çektirilen muhtarlar ile ilgili bir açıklama yapan Vali Ata, "6 muhtarımız hakkında görevden el çektirme kararı verilmiştir. Bu onların suçlu olduğu anlamını taşımaz. Gerekli hukuki süreç tamamlandığında herhangi bir kusuru olmadığı belirlenir ise görevlerine döneceklerdir. Suçları var ise adli makamlar gereğini yaparlar"diye konuştu.

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