Vali Ata, Adalet Bakanlığı temsilcileriyle biraraya geldi

HATAY Valisi Erdal Ata, Adalet Bakanlığı temsilcileriyle bir araya geldi.Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ömer Faruk Aydıner, HSK Genel Sekreter Yardımcısı Müjgan Karyağdı ve Adalet Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürü Aytekin Sakarya, Vali Erdal Ata’ya nezaket ziyaretinde bulundu.Valilik makamında gerçekleşen ziyarete Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Tekne ve beraberindeki heyet de eşlik etti. Konukları ile bir süre sohbet eden Vali Ata, farklı kültür ve inançların bir arada hoşgörü içinde yaşadığı medeniyetler şehri Hatay’ın ülkemizin nadide illerinden biri olduğunu belirterek nazik ziyaretlerinden dolayı misafirlerine teşekkür etti.Adalet Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Ömer Faruk Aydıner ise Zeytin Dalı Harekatına destek olduklarını söyledi.

FOTOĞRAFLI