Vali Ali Mantı’dan anlamlı çağrı: 'Spor yapmayan, sağlıklı olamaz'

AKSARAY Valisi Ali Mantı, ''Spor yapmayan sağlıklı olamaz. Vatandaşlarımız sporu yaşam biçimi haline getirsin'' diyerek Aksaray halkını spor yapmaya davet etti.

Aksaray Valisi Ali Mantı, sportif ve kültürel faaliyetlerine ilgisi ve desteğiyle Aksaray’da farklı bir Vali portesi çiziyor. Spora olan yakın ilgisini dile getiren Vali Ali Mantı, kamu kurumlarının ve sivil toplum kuruluşlarının oluşturduğu takımlarla her hafta halı saha maçında mücadele ediyor. Kültürpark Arena Halı Sahada, kamu kurumları müdürlerinin de yer aldığı rakip karşısında 4 gol kaydeden Vali Ali Mantı, 7-7 berabere tamamlanan maçın ardından herkesin mutlaka spor yapması gerektiğini, spor yapmayan kişilerin sağlıklı olamayacaklarını söyledi.

Aksaray’da spor tesislerinin vatandaşların hizmetinde olduğunu kaydeden Vali Ali Mantı, ''Spor yapmayan sağlıklı olamaz. Vatandaşlarımız sporu yaşam biçimi haline getirsin. Aksaray bir spor kenti. Burada her türlü spor tesisi var. Sporun yaşı yok, vatandaşımız biraz fedakârlık yapacak, spora vakit ayıracak." dedi.

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