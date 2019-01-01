Vali Ali İhsan Su 3 Ocak'ı kutladı

MERSİN, () - MERSİN Valisi Ali İhsan Su, "Esaret altında bir yaşama asla rıza göstermeyeceğini verdiği mücadeleler ile kanıtlayan milletimizin bu azim ve kararlılığının güçlü bir örneğini Mersinliler de kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına kadar 3 Ocak 1922'de elde ettiği destansı bir zaferle vermiştir" dedi.

Vali Su, yayınladığı mesaj ile 3 Ocak Mersin'in düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümünü kutladı. Türk Milleti'nin daime hür ve bağımsız yaşadığını vurgulayan Vali Su mesajında, "Aziz milletimiz; vatanına, bayrağına, kardeşliğine ve kutsalına uzanan hain ellere birlik ve beraberlik ruhu içerisinde canı pahasına karşı koyarak asla geçit vermemiştir. Esaret altında bir yaşama asla rıza göstermeyeceğini verdiği mücadeleler ile kanıtlayan milletimizin bu azim ve kararlılığının güçlü bir örneğini Mersinliler de kadınından erkeğine, gencinden yaşlısına kadar 3 Ocak 1922'de elde ettiği destansı bir zaferle vermiştir. Mersinlilerin birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde verdiği mücadeleyi mutlak bir zaferle neticelendirmesini sağlayan bu ruhu, bizler de sorumluluğumuzun bilinci içerisinde her alanda sergilemeye, sonsuza kadar yaşatma azim ve kararlılığında olmaya devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

Vali Ali İhsan Su, Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere bağımsızlık mücadelesinde hayatını kaybeden şehitlere rahmet, gazilere de sağlık diledi.



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