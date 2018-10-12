Vali Aktaş’tan, fahiş fiyat ve stokçuluk ‘Genel Emri’

Zafer BARIŞ/NEVŞEHİR () – İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 81 il valiliğine gönderilen genelge ile, son dönemde kur kaynaklı gelişmeleri fırsat bilerek fahiş fiyat uygulayanlara ve stokçuluk yapanlara karşı gerekli önlemlerin alınmasının istenmesinin ardından, Nevşehir Valisi İlhami Aktaş, yayımladığı ‘Genel Emir’ ile fahiş fiyat uygulayanların ve stokçuluk yapanların cezalandırılacağını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı genelgesinde, son günlerde bazı esnaf, firma ve işletmelerin, vatandaşların ihtiyaçlarına yönelik piyasa koşullarında sunulan mal ve hizmetlere fahiş fiyat uyguladığı; bazı ürünleri ise stoklarında bekleterek fiyat artışına neden olduğu, bunun da vatandaşların esenliğini ve refahını tehdit edici bir durum oluşturduğu belirtildi. Söz konusu genelgede, 5442 sayılı İl İdaresi Kanununun 9’ncu maddesinde yer alan “Kanun, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ve diğer mevzuatın verdiği yetkiyi kullanmak ve bunların yüklediği ödevleri yerine getirmek için valiler genel emirler çıkarabilir ve bunları ilan ederler” hükmü hatırlatılarak, valiliklere “genel emir” çıkarma konusunda talimat verildi.

Vali İlhami Aktaş imzasıyla yayımlanan genel emre göre, il sınırları içerisinde faaliyet gösteren esnaf, firma ve her türlü işletme tarafından sunulan mal ve hizmetlerin fiyatları yükseltilmeyecek. Ürünlerin piyasaya arzları geciktirilmeyecek ve stokçuluk yapılmayacak. Satılan malın üretim yeri, ayırıcı özelliği, tüm vergiler dahil satış fiyatı, birim satış fiyatı, satış fiyatı ve birim fiyatının uygulanmaya başladığı tarih, yerli mallar için Ticaret Bakanlığınca tespit ve ilan edilen şekil, logo veya işaret şartlarına uyulacak. Ürünlerde kullanılan etiketlerin tarife ve fiyat listelerinin üzerindeki rakam ve harflerin okunabilir, düzgün, eksiksiz, gerçeğe uygun, yeterli büyüklükte ve başka rakam, kelime ve işaretlerle karışıklığa sebebiyet vermeyecek şekilde kullanılacak. Tarife ve fiyat listelerinin hangi mala ait olduğunun tüketiciler tarafından kolaylıkla görülebilmesi ve okunabilmesine dikkat edilecek.

GENEL EMRE UYMAYANLARA ADLİ VE İDARİ İŞLEM UYGULANACAK

Bu tedbirlere ilișkin, başta zabıta birimi olmak üzere ilgili birimler, denetim faaliyetlerine ağırlık verecek, yapılan denetimler sırasında aksine hareket edenlerin tespit edilmesi halinde mevzuat hükümleri çerçevesinde adli ve idari işlemler yapılacak ve idari para cezası uygulanacak.