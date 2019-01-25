Vali Aktaş'tan Kaymakam'a taziye ziyareti

ŞIRNAK Valisi Mehmet Aktaş, babasını kaybeden Beytüşşebap Kaymakamı İsmail Pendik'e taziye ziyaretinde bulundu.

Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, babası Cemalettin Pendik'i kaybeden Beytüşşebap Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İsmail Pendik'e taziye ziyaretinde bulundu. Beraberindeki emniyet müdürü, jandarma komutanıyla helikopterle Beytüşşebap'a gelen Vali Aktaş, Kaymakam Pendik tarafından karşılandı. Kaymakamlıkta taziyelerini ileten Vali Aktaş, beraberindekilerle birlikte ilçe sakinlerini ziyaret ederek, sorun ve taleplerini dinledi. Beytüşşebap'a huzur ve güvenliğin hakim olduğunu anlatan Vali Aktaş, terörle mücadelede devlet tüm imkanlarını seferber ettiğini söyledi. Vali Aktaş, "Şırnak, genelinde olduğu gibi Beytüşşebap ilçemizde de her şeyden önce insanımızın huzuru ve refahı, güvenliği için devletimiz hem terörle mücadelede bütün imkanlarını seferber etmiş durumda. Bu noktada çok büyük mesafeler aldık. Allah'ın izniyle hem Beytüşşebap'ımız hem Şırnak genelinde geçmiş yıllarla kıyasladığımızda çok daha huzurlu çok daha güvenli bir şehir konumundadır. İnşallah bu huzur ve güven ortamı her zaman devam edecek. Gençlerimize, çocuklarımıza daha güzel bir gelecek hazırlamak için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

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