Vali Akın yurt binalarında incelemelerde bulundu

Salih GÜNER, KIRŞEHİR ()-Vali İbrahim Akın, üniversite kampüsü içerisinde bulunan yurt binalarında incelemelerde bulundu.

Ahi Evran Üniversitesi yerleşkesi içerisinde bulunan 2664 kişilik Saliha Sultan Kız Öğrenci Yurdu ve Ahi Evran Kız Yurdunda incelemelerde bulunan Vali İbrahim Akın, ziyaretinde yetkililerden de bilgiler aldı. Modern şekilde inşa edilen yurt binalarının kalitesi ve çok fonksiyonlu olmasının eğitim-öğretim hayatına önemli katkılarda bulunduğunu belirten Vali İbrahim Akın, kampüs içerisinde bulunan yurtların özellikle kız öğrencilerimizin konaklama sorununu çözüme kavuşturduğunu söyledi.

Ahi Evran Üniversitesi’nin her geçen gün gelişmekte ve büyümekte olduğunu ifade eden Vali İbrahim Akın, “Üniversitemiz, inanıyorum ki gelişen eğitim kalitesi ile ülkemizin en gözde üniversitelerinden biri olacaktır. İçerisinde barındırdığı yurt binaları da öğrencilerimizin sağlıklı bir şekilde eğitim-öğretim görmeleri için önemli mekanlar. Bu vesileyle, bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum." şeklinde konuştu.

Ziyaretinde Rektör Yardımcısı Mustafa Kurt, Üniversite Genel Sekreteri Zeki Küçük ve Kredi Yurtlar Kurumu İl Müdürü Faruk Şahin’den bilgiler alan Vali İbrahim Akın, yurtta kalan öğrencilerle sohbet ederek sorunlarını dinlemesi ve yurt binalarını tek tek gezerek incelemelerde bulunması ile sona erdi.