Vali Akbıyık,Yüksekova'da öğrencilere kitap dağıttı

Yaşar KAPLAN/YÜKSEKOVA,(Hakkari)-()-HAKKARİ Valisi İdris Akbıyık, Yüksekova ilçesinde bulunan Destekleme ve Yetiştirme Kursunu ziyaret ederek, üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere kitap dağıttı.

İlçenin Selahattin Eyyubi Kültür Merkezi'nde düzenlenen kitap dağıtım törenine Vali Akbıyık, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, 3’üncü Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ve kurum amirleri katıldı.

Vali Akbıyık, eğitim düzeyi yüksek olan toplumların sanayi ve ekonomide yüksek yerlerde yer aldığını belirterek,"Ülkemiz İnsansız hava araçları, İnsansız traktör ve metrobüsler üretiyor. Daha iyi bir insan ,daha iyi bir vatandaş, daha iyi bir yurttaş olabilmek için her şeyden önce okumamız gerekir. Yüce kitabınız Kuranı Kerim'in de ilk emri oku. Bir kitap bir insan projemiz var. Hakkari merkez ve ilçelerinde kitap insan kadar, insan kitap kadar kıymetlidir. Kitap okuyacağız ve okutacağız. Amacımız, bir farkındanlık yaratmak.Maalesef biz okumayan bir toplumuz. Gelişmiş dediğimiz ülkeler günde 100 sayfalık kitap okurken bizler 1 sayfa okuyamıyoruz. Bu kısa döngüyü tamamlamamız lazım."dedi.

Türkiye'de sosyal potansiyeli yüksek havalimanlarının olduğunu söyleyen Akbıyık,"

Yüksekova yeniden inşa ediliyor. Bir taraftan maalesef geçmişte yakılan yıkılan hendeklerin kazıldığı eğitim, sağlık ve her türlü hizmetlerin engellendiği Yüksekova’da devletimiz her türlü imkanlarını seferber ederken, diğer taraftan da kanalizasyonun, içme suyunun yapıldığı, 3 bin 63 konutun ve 11 okul yapıldığı bir ilçe.Bu ilçemizin her yönüyle gelişmesi için her türlü hizmetler yapılıyor."diye konuştu.

Yüksekova Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ramazan Kendüzler ise, ilçede 2 bin 676 öğrenciye kaynak kitap dağıtıldığını ifade ederek,"Hendek olaylarından önce ilçede üniversite sınavlarını kazanan öğrenci sayısı 9-10 bin civarındayken, 2017 yılında 135, 2018'de ise 203 öğrenci üniversiteye yerleşti.Bunların içerisinde Tıp Fakültesi ve Ziraat Mühendisliği bölümlerini kazananlar da var.İlçemizdeki başarı çatısı her geçen gün artıyor."dedi.

Vali Akbıyık ve beraberindeki yetkililer, daha sonra TOKİ Anadolu Lisesi, Adliye Sarayı, ticaret ve Sanayi Odası ile ilçe merkezindeki esnafı ziyaret etti.

