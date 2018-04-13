Valentin'in Antalya resimleri Kaleiçi'nde

Yusuf DEMİR/ANTALYA, () - ROMANYALI ressam Valentin Chirvase'nin Türkiye'de çalıştığı eserlerinin yer aldığı ikinci sergi 'Antalya Resimleri', Kaleiçi'ndeki Simitçi Mıstık Gallery'de açıldı.

Antalya Valisi Münir Karaloğlu'nun açılışını yaptığı sergiyi, CHP Antalya Milletvekili Mustafa Akaydın, Muratpaşa Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Kaçmaz, Antalya Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Hasan Subaşı, Kaleiçi'nde oturan sanatçı Tarık Tarcan ve çok sayıda sanatsever gezdi.

Sanatseverlerin büyük ilgi gösterdiği 'Valentin Chirvase'nin Antalya Resimleri' konulu serginin küratörlüğünü galerinin işletmecisi Olcay Okutan üstlendi. Vali Münir Karaloğlu'na, 1878-1942 yılları arasında Kaleiçi'nde yaşayan 'Simitçi Mıstık' lakaplı Antalya'nın ilk simit fırınını açan Mustafa Dağtekin hakkında bilgi veren Olcay Okutan, anısını yaşatmak için galeriye 'Simitçi Mıstık' adını verdiklerini ifade etti.

Olcay Okutan, 2016 yılında açılan 'Simitçi Mıstık Gallery'de resim, fotoğraf, seramik, geleneksel el sanatları sergilerinin açıldığını, uzman kişilerin sunumlar yaptığını, sosyal-kültürel etkinliklere yer verildiğini kaydetti.

Vali Münir Karaloğlu, galeri sahibi Prof. Dr. Hüseyin Okutan'ın ikram ettiği simit ve kaşar peynirinin tadına baktı, davetlilerle sohbet etti.

Antalya konulu 14 resmin yer aldığı sergi, 31 Mayıs Perşembe gününe kadar açık kalacak.

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