Uzunoluk muhtarı kalbine yenildi

Adem DURMAZ/KORKUTELİ, () - KORKUTELİ Uzunoluk Mahalle Muhtarı İsmail Yılmaz (48), geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.
Burdur'dan, oğlu Mustafa Yılmaz'la Korkuteli'ne dönenen Uzunoluk Mahalle Muhtarı İsmail Yılmaz, Sanayi Kavşağı'na geldiklerinde rahatsızlandı. Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yılmaz, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Kalp krizine bağlı yaşamanı yitirdiği belirlenen İsmail Yılmaz'ın cenazesi Uzunoluk Mahalle Camii'nde kılınacak cuma namazının ardından Uzunoluk Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
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