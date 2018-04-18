Uzunköprü Belediye Başkanı İşbilen: Tezgahını dışarıya taşıyan markete ceza uyguladık

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesi Belediye Başkanı Enis İşbilen, pazar kurulduğu gün sebze ve meyve reyonlarını dışarıya taşırıp, pazarcı esnafının tepkisine neden olan markete ceza uygulandığını söyledi.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Perşembe günleri marketlerin meyve ve sebze reyonlarını dışarı taşımasına tepki gösteren pazaryeri esnafı, marketlerin kaldırım üzerinde bulunan sebze ve meyve reyonunu dağıttı, ardından da belediye binasına yürüdü. Uzunköprü Belediye Başkanı CHP'li Enis İşbilen, marketin yerel pazarın kurulduğu perşembe günü sebze ve meyve tezgahlarını dışarıya taşıyıp satış yapması ve devamında bir kısım pazarcının tepki göstermesini ceza uygulandığını söyledi. İşbilen, "Belediyemizin esnafa ve ticarete yönelik tutumu bugüne kadar bellidir. Özellikle yerel esnafı koruyup kollayan tutumu ve talimatları değişmemiş; aynı doğrultuda devam etmektedir. Esnafının, üreticisinin yanındadır .Somut olayda, Uzunköprü içerisinde işletmesi olan tüm marketlere yaya kaldırımı ihlali yapmaları yıllardır yasaklanmış, yerel esnafla yarışmaları engellenmiştir. Ancak ender de olsa bu tip olaylara rastlanması belediye olarak ek talimatlarla tedbir almamıza neden olmuştur. Konu ile ilgili market işletmesi fiilinden dolayı idari para cezası ile cezalandırılmıştır" dedi.

Başkan Enis İşbilen, ayrıca belediye yapılanlanmasında görevlerini yerine getirmeyen ilgililer olup olmadığı konusunda da idari soruşturma başlatıldığını belirterek, şunları söyledi:

"Yerel idare olarak dikkatimizi çeken bir husus daha bulunmaktadır. Konunun AKP ilçe yöneticilerinin siyasi propagandasına dönüşmesidir. Bugüne kadar devam ettirdikleri basiretsiz siyaset anlayışlarını devam ettirmektedirler. Uzunköprü'de bu tip olayların yaşanmış olması bazı insanları ne yazık ki, sevindirmiştir. Bu düşünce sakat siyaset anlayışının en büyük örneğidir. Pazarcı esnafının yanında siyaset yaptığını iddia eden şahısların, fotoğraf verip siyasi çıkar elde etmesi dışında, basın açıklamalarından başka bir fiilleri yoktur. Konunun çözümü için emekçiye yardım anlamında hiçbir katkıları olmamıştır. Maksat daha çok bir kaç kişiyi kışkırtıp, tahrik etmekten öteye gitmemektedir. Korkarım bu insanlara yardım yerine zarar vermektedirler. Sonuç olarak emekçinin ve işçinin yanında olan belediyemiz, bu görüş ve tutumunu yarın da devam ettirecektir. CHP'li bir belediyenin sosyal demokrat anlayışı, emeğe,işçiye bakışı bellidir, en iyi uygulayıcısı da hiç kimsenin şüphesi olmasın belediyemizdir."



